أخبار برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي: إدارة البلوغرانا تصدم ميسي وبيريز يُنذر زيدان

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يريد إغلاق باب التكهنات المستقبلية أمام إمكانية الدخول في مفاوضات جديدة لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا، بعد فشل مفاوضات ضمه من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

قرار صادم

وقرر برشلونة عدم العودة للتفاوض بشأن نيمار في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج ”الشيرنغيتو“، الشهير، فإن برشلونة لا ينوي إعادة نيمار إلى كامب نو.

وأضاف البرنامج، أن برشلونة حريص على عدم الحديث عن عودة نيمار، ويريد استبعاد اللاعب من خططه المستقبلية.

وحاول برشلونة إعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن باريس سان جيرمان عرقل إعادة اللاعب الذي انضم إليه صيف العام 2017.

والشهر الماضي كشف أوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني، بعض التفاصيل المتعلقة بفضل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وفشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح ”أوسكار جراو“ أن سبب فشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في صفقة نيمار كان رفض إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، ونيلسون سيميدو، الدخول في إطار الصفقة التبادلية بين الناديين.

وأضاف أوسكار جراو خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”أس“ الإسبانية:“عودة نيمار كانت مطلبًا من المدرب فالفيردي والإدارة الفنية، وحاولنا تحقيقه بأفضل الطرق الممكنة لكننا لم ننجح“.

وتابع:“كنا نريد انضمام نيمار للفريق مرة أخرى، لكننا شعرنا بعدم وجود رغبة لدى باريس سان جيرمان في الموافقة على رحيله، لأنه تم رفض جميع عروضنا“.

وواصل أوسكار جراو:“قدّمنا عرضين لباريس سان جيرمان، الأول كصفقة تبادلية مع بعض اللاعبين، والآخر دونهم، لكن كلاهما رُفض“.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد أكد أن إدارة برشلونة كانت ستقبل إبرام الصفقة حال كانت طلبات باريس سان جيرمان منطقية، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة البارسا وصفوها بأنها جنونية للغاية.

ويمثل رفض إدارة برشلونة العودة إلى مفاوضات ضم نيمار ”صدمة“ للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اعترف خلال تصريحاته لإذاعة RAC 1 أنه يتمنى عودة البرازيلي إلى صفوف البارسا مرة أخرى.

راكيتيتش يحسم موقفه

وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية إيطالية النقاب عن اتفاق شبه نهائي بين نادي إنتر ميلان والكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن إدارة إنتر ميلان تواصلت بالفعل مع مديري أعمال راكيتيتش، وتم الاتفاق بشكل نهائي على انتقال اللاعب الكرواتي إلى صفوف النيراتزوري في صيف 2020.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن مسؤولي الإنتر أكدوا أن الاتفاق مع راكيتيتش تم بنجاح، وأن ما يتبقى فقط التفاوض مع برشلونة حول قيمة الصفقة.

وينتهي عقد راكيتيتش، 31 عامًا، مع برشلونة في منتصف عام 2021، وبالتالي فإن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة أمام مسؤولي البارسا لبيع اللاعب، والحصول على مقابل مادي من الصفقة.

ويرغب مسؤولو إنتر ميلان في التفاوض على سعر راكيتيتش، حيث يتمسك برشلونة بالحصول على 40 مليون يورو لبيع اللاعب.

وفي إطار الصراع المستمر بين الناديين، كشف برنامج ”Foot Fr“، فإن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا بقيمة 90 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني، الذي يعتبر هدفاً لبرشلونة.

ووفقًا لـ“موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليست هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022.

إنذار من بيريز إلى زيدان

قالت صحيفة ”سبورت“ إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، في أعقاب النتائج المخيبة التي حققها الميرينغي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، قبل أن يتعادل مع كلوب بروغ البلجيكي 2-2 على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ويحتل ريال مدريد قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة، وأصبح مهددًا بالخروج من المسابقة من دوري المجموعات حال استمرار تلك النتائج الكارثية.

وأكدت صحيفة ”سبورت“، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن رسالة بيريز إلى زيدان كانت واضحة وحاسمة، بأن الهدف الأول للفريق خلال الفترة المقبلة يجب أن ينصب على دوري أبطال أوروبا، كي ينجح الملكي في عبور دور المجموعات والمضي قُدمًا في المسابقة.

وأشارت إلى أن بيريز وإدارة ريال مدريد يشعران بغضب شديد إزاء فشل زيدان فنيًا في المباراتين السابقتين أمام سان جيرمان وبروغ، وهو ما كلّف الفريق ضياع 5 نقاط.

وتابعت بقولها:“رسالة بيريز كانت شديدة اللهجة، وأكدت أنه لا مجال على الإطلاق لإهدار المزيد من النقاط في المباريات المقبلة، أمام جالاتا سراي التركي ذهابًا وإيابًا، ثم باريس سان جيرمان في مدريد، وأخيرًا أمام بروغ في بلجيكا“.

ومضت تقول:“الخروج من دوري أبطال أوروبا ستكون له عواقب كارثية على المستويين الاقتصادي والرياضي بالنسبة لريال مدريد، وهو الأمر الذي أكدته رسالة بيريز إلى زيدان“.

وقالت الصحيفة إن دوري أبطال أوروبا بالنسبة لإدارة ريال مدريد أهم كثيرًا من الدوري الإسباني، الليغا، في المرحلة الحالية، حتى وإن كان على حساب مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة في ملعب ”كامب نو“، مؤكدة أن التحذير كان صريحًا، بأن مباراتي جالاتا سراي حاسمتان، وهما أهم كثيرًا من الكلاسيكو.

السيتي يدخل سباق فابيان رويز

قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، دخول التنافس مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن غوارديولا طلب معلومات عن الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي، كما أنه راقب اللاعب في الشهرين الماضيين.

وذكرت تقارير سابقة أن رويز هدف لبرشلونة وريال مدريد، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بشأنه بين العملاقين في سوق الانتقالات الصيفية