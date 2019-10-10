يورغن كلوب يكشف موقفه من خلافة يواكيم لوف في منتخب ألمانيا

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي موقفه من خلافة يواكيم لوف في المنتخب الألماني.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة ”ماجينتا“ التلفزيونية: ”لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن. لا يمكنني أن أقول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 %“.

وأوضح كلوب أنه قد يفكر في الأمر، إذا أثير في أي وقت ”ولكن ليس الآن“.

وقال كلوب، الذي تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015: ”حتى الآن، أشعر بسعادة بالغة لما قدمته“.

ونال كلوب، البالغ من العمر 52 عامًا، جائزة أفضل مدرب للعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ”فيفا“، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وينتهي عقد يواكيم لوف مع المنتخب الألماني بعد كأس العالم 2022، علمًا أنه تعرض لانتقادات شديدة عقب خروج ألمانيا من الدور الأول بكأس العالم 2018 في روسيا.

وفي أغسطس الماضي، قال كلوب إنه يحلم بتدريب منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”بالترتيب الذي أودّ القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى بروسيا دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة“.

وأردف المدرب الألماني: ”حقًا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا“.

وتولى كلوب، البالغ من العمر 52 عامًا، تدريب بروسيا دورتموند بين 2008 و2015، ثم تولى تدريب ليفربول من أكتوبر 2015، حيث ينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2022.

وقاد كلوب بروسيا دورتموند للتتويج بلقبين في الدوري الألماني، ولقب في كأس ألمانيا، ولقبين في السوبر الألماني، كما قاد ليفربول للقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في السوبر الأوروبي، ويحلم بقيادة الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ العام 1990.

كما أكد مارك كوسيك وكيل أعمال كلوب أن تجديد عقده مع الريدز سيرتبط بحالة الطقس في إنجلترا.

ونقلت شبكة ”DAZN“ عن كوسيك قوله: ”عقد كلوب لا يزال ساريًا حتى العام 2022، وليفربول يريد تمديد العقد“.

وأضاف كوسيك: ”لا يزال أمامنا بعض الوقت لذلك، ويجب أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور، وما إذا كان التغير المناخي سيؤدي إلى طقس أفضل في إنجلترا أو ألمانيا فقط“.

وأكمل: ”لا ينبغي لأي شخص أن يُقلل من شأن الطقس السيئ، وأتذكر أنه في نوفمبر أو ديسمبر طلب ليفربول تمديد العقد، وقلت لهم دعونا ننتظر“.

وأردف: خلال العطلة الشتوية في ألمانيا، في حالة كان الطقس سيئًا بالفعل تذهب الأندية إلى إجازة لمدة أسبوعين، ثم تعود وتطير مباشرة إلى مُعسكر تدريبي مشمس لعدة أيام“.

واختتم كوسيك: ”خلال هذا الوقت يكون على المدربين في إنجلترا في بعض الأحيان أن يستعدوا لما يصل إلى 13 مباراة، ويصبحون منهكين، والأمر ليس بهذه السهولة“.

وكانت تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع كلوب في ظل عدم استقرار نتائج الفريقين تحت قيادة زين الدين زيدان وإرنيستو فالفيردي.

ووفقًا لصحيفة ”أس“، فإن زيدان وفالفيردي مدربيْ ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، لا يعيشان أفضل لحظاتهما، وبالتالي فإن الناديين يفكران بالفعل في بدائل ممكنة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب هو المدرب الأكثر طلبًا في أوروبا حاليًا.

وأحدث كلوب نقلة نوعية في الفريق، حيث قاده لنهائي الدوري الأوروبي العام 2016، ونهائيين في دوري أبطال أوروبا (2018 و2019)، وأحرز لقب العام الماضي، كما أنه كان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيق 8 انتصارات من 8 مباريات.