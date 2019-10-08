مانشستر يونايتد على صفيح ساخن.. سولشاير يفقد السيطرة على اللاعبين

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ في نادي مانشستر يونايتد، بعد مرور 8 أسابيع على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في المسابقة برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر مثلها.

وأصبح مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، قريباً للغاية من منطقة الهبوط، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن إيفرتون صاحب المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

موقعة الحسم

وتنتظر المانيو مواجهة نارية مع ليفربول يوم 20 أكتوبر الجاري على ملعب ”أولد ترافورد“ في المرحلة التاسعة من البريمييرليغ، وستكون تلك المباراة حاسمة بشكل كبير بالنسبة لمستقبل سولشاير، لأن الهزيمة تعني أن فرص بقائه في قيادة الفريق أصبحت ضئيلة للغاية.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد تعرض للإقالة من تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي بعد خسارته أمام ليفربول 1-3 على ملعب أنفيلد.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في الفريق، ولكنها في نفس الوقت ترفض إقالة سولشاير بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، التمس العذر قليلاً للمدرب في مباراة نيوكاسل، خاصة مع غياب بول بوغبا وأنطوني مارسيال وفيكتور لينديلوف وآرون بيساكا عن اللقاء.

تمرد داخلي

وأكدت أن وودوارد إضافة إلى أسرة جليزرز، المالكة للنادي الإنجليزي، ترى أن الموقف في مانشستر يونايتد أصبح سيئاَ للغاية.

وتابعت: ”ترى إدارة مانشستر يونايتد أن سولشاير فقد السيطرة على اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، وهو مؤشر خطير للغاية، ويعني أن المدرب لم يعد قادراً على تحفيز لاعبيه“.

وأضافت بأن هناك قلقًا بالغًا في مانشستر يونايتد من إصرار بوغبا على الرحيل إلى ريال مدريد، وكذلك الإسباني ديفيد دي خيا حارس الفريق، رغم أنه جدد عقده مؤخراً، إلا أن الأمور تتجه نحو انفجار الحارس الدولي، الذي ربما يطلب الانتقال من مانشستر يونايتد حال استمرار الأوضاع على هذا النحو.

وأكدت الصحيفة أن استقدام نجوم جدد لصفوف الفريق أصبح مهمة صعبة للغاية في الظروف الحالية، لأن النادي بعيد تماماً عن المنافسة على الألقاب، وحتى مجرد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أصبح مهمة شبه مستحيلة إذا تواصلت النتائج على هذه الوتيرة التي شهدتها المراحل الثمانية الأولى من الدوري الإنجليزي.

اتهامات للإدارة

وكان غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، قد اتهم مجلس الإدارة بالمسؤولية عن معاناة الفريق قائلاً إن سولشاير يحتاج إلى الوقت والمال لإعادة يونايتد للطريق الصحيح.

وأبلغ نيفيل شبكة ”سكاي“ الرياضية: ”يعاني يونايتد بسبب قرارات مجلس الإدارة السيئة.. مجلس الإدارة مسؤول عن كل ذلك. من التعاقدات دون المستوى إلى سوء اختيار المدربين“.

وأضاف: ”لو قام مجلس الإدارة بتغيير اتجاهه كل عامين واستثمر 250 مليون جنيه إسترليني (308 مليون دولار) مع كل مدرب فإنك ستواجه مشاكل كبيرة“.

وتعاقد النادي مع قلب الدفاع هاري ماغواير والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا والجناح دانييل جيمس قبل أن ينطلق الموسم، لكن نيفيل قال إن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع خمسة أو ستة لاعبين بارزين.

وأضاف: ”يحتاج سولشاير.. إلى إنفاق نفس الأموال التي أنفقها مدربون سابقون. لو تعاقد يونايتد مع لاعبين جيدين في ثلاث أو أربع فترات انتقال مقبلة فانه سيحقق شيئًا، ولو فعل عكس ذلك فإنه سيدفع الثمن في النهاية“.