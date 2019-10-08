عناوين الصحف الرياضية العالمية: تعليق حول قبلة رونالدو لديبالا.. وبرشلونة يملك 12 هدافًا (صور)

شكل الرقم القياسي الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والدوري الإسباني وإقالة مدربين في إسبانيا وفرنسا، وغضب غاريث بيل من زيدان أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بعدة لاعبين كالإسباني ألفارو موراتا والفرنسي حاتم بن عرفة والجزائري إسلام سليماني والأرجنتيني باولو ديبالا.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالحوار الذي أجرته مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي واللاعب السابق لريال مدريد وقال :“ في أتلتيكو مدريد هناك معايير مزودجة ”.

كما تحدثت عن تصريحات لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد والذي قال :“ ألاحظ دائما سجل البيرنابيو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عميد برشلونة والذي دخل تاريخ الدوري الإسباني بتسجيله للموسم السادس عشر على التوالي وكتبت :“ ميسي الأرقام قياسية ”.

كما تحدثت عن إقالة مدرب إسبانيول جاييجو وتعيين ماشين مدربًا جديدًا وكتبت :“ جاييجو أقيل وماشين مدربا جديا ”.

كما اهتمت بالحارس السابق لبرشلونة فيكتور فالديز والذي أقيل من منصبه كمدرب لفريق الشباب في برشلونة.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هجوم برشلونة الذي عرف 12 هدافًا سجلوا 20 هدفًا مؤكدة أن لا فريق أوروبيًا عرف هذا العدد من الهدافين.

كما اهتمت الصحيفة بالتغيير الذي عرفه فريق إسبانيول برشلونة وكتبت : وداعا جاييجو مرحبا ماشين ”.

آس

ركزت الصحيفة على وضعية الويلزي غاريث بيل في ريال مدريد مؤكدة أنه غاضب من معاملة زيدان ولا يفهم سبب إبعاده من لقاء دوري الأبطال وكتبت :“ بيل يقول كفى “ في إشارة لرغبته في معاملة أفضل.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي لأتلتيكو مدريد جواو فيليكس حيث لم يلمس كرات كثيرة في آخر 25 مترًا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أزمة مانشستر يونايتد ووضعية المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير والذي قال للاعبيه :“ أنتم سوف تقيلونني ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن أزمة مانشستر سيتي وتصريحات حارسه البرازيلي إيديرسون موراليس.

كما تحدثت الصحيفة عن أغنية عنصرية في أستون فيلا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقالة مدرب أولمبيك ليون البرازيلي سيليفينيو بعد الخسارة في الديربي وسوء النتائج وكتبت :“ أولمبيك ليون يعيد الكرة ”.

كما تحدثت عن منتخب فرنسا وكتبت :“ ديشامب سباق ضد الساعة من أجل كليان مبابي“.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي حاتم بن عرفة والذي لم يجد فريقا بعد نهاية فترة الانتقالات وكتبت :“ ألغاز بن عرفة ”.

كما اهتمت بالمهاجم الجزائري إسلام سليماني المتألق رفقة موناكو وكتبت :“ سليماني جيرو الجزائري ”.

كما تحدثت عن المدرب كلود بويل الذي قاد سانت إيتيان للفوز بالديربي أمام أولمبيك ليون وكتبت :“ بويل الإنقاذ الأول ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تألق الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس خصوصًا في لقاء القمة أمام إنتر ميلان، حيث سجل الهدف الأول وتلقى قبلات زملائه الكبار وكتبت :“ ديبالا إلى القبلات “ وكان كريستيانو رونالدو وبونوتوشي قد قبلا اللاعب أثناء حوار تلفزيوني.

This Ronaldo/Dybala friendship is blossoming ???????? pic.twitter.com/7ccUlntwNm — Fan 7 ???? (@KingRobbStark1) October 6, 2019

كما اهتمت الصحيفة بالمرشحين لخلافة جيامباولو في ميلان وظهرت أسماء جديدة في ظل أزمة الفريق في بداية الموسم.

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على ميلان حيث أصبح ساباليتي المدرب السابق لإنتر ميلان قريبًا من تدريب الفريق خلفًا لجيامبولو بعد بداية سيئة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

كما اهتمت الصحيفة باللاعبين الذي لعبوا ليوفنتوس من إنتر ميلان.