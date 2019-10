مدافع نادي ليفربول يتفوق على رياض محرز وأوباميانغ في جائزة شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي (صورة)

حصل المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن جويل ماتيب، المولود في ألمانيا، حصل على جائزة لاعب شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بتصويت الجماهير.

وتفوق ماتيب، البالغ من العمر 28 عامًا، مع البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وكالوم ويلسون (بورنموث)، ليتوج بالجائزة على حساب الخماسي.

وشارك جويل ماتيب في 3 مباريات كلاعب أساسي مع ليفربول، حقق فيها الريدز الفوز على نيوكاسل وتشيلسي وشيفيلد يونايتد.

October 7, 2019