مدافع نادي ليفربول يتفوق على رياض محرز وأوباميانغ في جائزة شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي (صورة)

حصل المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن جويل ماتيب، المولود في ألمانيا، حصل على جائزة لاعب شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بتصويت الجماهير.

وتفوق ماتيب، البالغ من العمر 28 عامًا، مع البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وكالوم ويلسون (بورنموث)، ليتوج بالجائزة على حساب الخماسي.

وشارك جويل ماتيب في 3 مباريات كلاعب أساسي مع ليفربول، حقق فيها الريدز الفوز على نيوكاسل وتشيلسي وشيفيلد يونايتد.

YES, JOEL ???? Matip has been named as the @PFA Premier League Player of the Month for September ????#PFAFansAward pic.twitter.com/syAHfv7toE — Liverpool FC (@LFC) October 7, 2019

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد العلامة الكاملة (24 نقطة)، من 8 مباريات، ويتقدم بـ8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وسجل لاعبو ليفربول 20 هدفًا، وهو ثاني أقوى سجل هجومي بعد مانشستر سيتي الذي سجل لاعبوه 27 هدفًا، في حين استقبل الريدز 6 أهداف فقط، وهو الأقوى دفاعيًا بعد 8 جولات على انطلاق المسابقة.

وتجاوز ليفربول أندية آرسنال وتشيلسي وليستر سيتي، وهو الأمر الذي قد يسهل مهمة الريدز في استعادة لقب الدوري الإنجليزي، الذي أحرزه الريدز لآخر مرة موسم 1989/1990.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي وفوز تشيلسي وآرسنال:

1. ليفربول، 24 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 16 نقطة.

3. آرسنال، 15 نقطة.

4. ليستر سيتي وتشيلسي وكريستال بالاس، ولكل منهم 14 نقطة.

5. بيرنلي وويستهام، ولكل منهما 12 نقطة.

وسينتقل اللاعبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة اللعب الدولي، قبل أن يعودوا للعب الجولة التاسعة، إذ يلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة على ملعب أولد ترافورد، يوم 20 أكتوبر، في حين يلعب مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد، وآرسنال مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وإيفرتون مع ويستهام.

وشهدت مباراة ليفريول وليستر سيتي إصابة النجم المصري محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسقط محمد صلاح على الأرض متأثرًا بتدخل عنيف من جانب لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري، وذلك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول 2/1 في الوقت القاتل من المباراة، السبت.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، إن الأشعة والفحوصات التي أجراها محمد صلاح أشارت إلى إصابته بالتواء حاد في الكاحل، نتيجة التدخل العنيف الذي تعرض له من جانب تشودري لاعب ليستر سيتي.

وأكدت ”سكاي سبورتس“، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أن موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لا يزال غامضًا، ولا يمكن حسمه الآن؛ لأن احتمالات غيابه عن اللقاء قائمة.

وأشارت إلى أن صلاح سيظل في ليفربول للمتابعة وتدريبات العلاج الطبيعي، كونه لن يشارك في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا خلال فترة التوقف الدولي، والمقررة يوم 14 أكتوبر بالقاهرة.

وأحرز صلاح 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، ساهما في فوز الريدز على رد سالزبورغ النمساوي 4/3.

تصريحات كلوب

وطالب يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صناع قوانين كرة القدم بوضع قواعد لحماية اللاعبين أصحاب المواهب، بعد العنف الذي تعرض له صلاح.

وقال كلوب في تصريحاته، أمس الأحد: ”هذه النوعية من التدخلات – لا أريد أن أتحدث عن اللاعب مجددًا – يجب أن تكون بطاقة حمراء مباشرة، هي لعبة خطيرة للغاية“.

وتابع: ”هناك تدخلات أخطر كثيرًا، من الممكن أن يحدث ذلك، لكن هل ترى تدخلات أخطر من هذه؟ إنها نادرة للغاية“.

وأضاف: ”هذا الأمر لا يعني أنني أرغب في مشاهدة طرد اللاعبين، أفضل اللاعبين يمتازون بالسرعة والمهارة، ولا يجب أن يسقطهم أحد اللاعبين بهذا الشكل ويحصل على فرصة ثانية داخل الملعب“.

وواصل: ”هذا كل ما في الأمر، أنا أتحدث عن أمور عامة وليس واقعة بعينها، نحن في لحظة بحاجة لأن نوقف تكرار مثل هذه المواقف“.