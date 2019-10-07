التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح.. وموقفه من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية التشخيص النهائي لإصابة النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وسقط محمد صلاح على الأرض متأثرًا بتدخل عنيف من جانب لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري، وذلك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول 2-1 في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت مساء أمس الأول السبت.

وسوف يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لمدة أسبوعين تقريبًا، نتيجة فترة التوقف الدولي، وستكون أولى مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 20 أكتوبر في ملعب ”أولد ترافورد“.

موقف صلاح من موقعة أولد ترافورد

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بالفوز في المباريات الثماني التي خاضها، وبفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، الذي تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمس أمام وولفر هامبتون بهدفين نظيفين عن طريق الإسباني أداما تراوري في الدقيقة 80 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن الأشعة والفحوصات التي أجراها محمد صلاح أشارت إلى إصابته بالتواء حاد في الكاحل، نتيجة التدخل العنيف الذي تعرض له من جانب تشودري لاعب ليستر سيتي.

وأكدت ”سكاي سبورتس“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لا يزال غامضًا، ولا يمكن حسمه الآن، لأن احتمالات غيابه عن اللقاء قائمة.

وأشارت إلى أن صلاح سيظل في ليفربول للمتابعة وتدريبات العلاج الطبيعي، كونه لن يشارك في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا خلال فترة التوقف الدولي، والمقررة يوم 14 أكتوبر بالقاهرة.

وأحرز صلاح 4 أهداف في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ هذا الموسم، إضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، ساهما في فوز الريدز على رد سالزبورغ النمساوي 4-3.

تصريحات كلوب

وطالب يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صناع قوانين كرة القدم بوضع قواعد لحماية اللاعبين أصحاب المواهب، بعد العنف الذي تعرض له صلاح.

وقال كلوب في تصريحاته، يوم الأحد: ”هذه النوعية من التدخلات – لا أريد أن أتحدث عن اللاعب مجددًا – يجب أن تكون بطاقة حمراء مباشرة، هي لعبة خطيرة للغاية“.

وتابع: ”هناك تدخلات أخطر كثيرًا، من الممكن أن يحدث ذلك، لكن هل ترى تدخلات أخطر من هذه؟ إنها نادرة للغاية“.

وأضاف: ”هذا الأمر لا يعني أنني أرغب في مشاهدة طرد اللاعبين، أفضل اللاعبين يمتازون بالسرعة والمهارة، ولا يجب أن يسقطهم أحد اللاعبين بهذا الشكل ويحصل على فرصة ثانية داخل الملعب“.

وواصل: ”هذا كل ما في الأمر، أنا أتحدث عن أمور عامة وليس واقعة بعينها، نحن في لحظة بحاجة لأن نوقف تكرار مثل هذه المواقف“.

أزمة منتخب مصر

ولم ينضم صلاح إلى منتخب مصر، في أعقاب الأزمة التي صاحبت استبعاد أصوات مصر في التصويت له لجائزة البالون دور، لأفضل لاعب في العالم عام 2019، وقام بعدها صلاح بحذف عبارة ”لاعب في منتخب مصر“ من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

ودخلت العلاقة بين اتحاد الكرة المصري والجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري من طرف ومحمد صلاح من طرف آخر، في نفق مظلم.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر: ”محمد صلاح تلقى مكالمة هاتفية من حسام البدري، للحديث عن انضمامه لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر الذي يتخلله لقاء ودي مع بتسونا، لكن اللاعب رفض وأكد أنه لا يفضل الانضمام للمنتخب في الوقت الحالي بسبب حزنه من تجاهل التصويت له من قبل اتحاد الكرة في جائزة أفضل لاعب في العالم“.

وأضاف المصدر: ”البدري أجرى محاولات عديدة مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لمعسكر المنتخب وأغراه بالحصول على شارة الكابتن كتعويض عن أزمة التصويت، لكن اللاعب رفض خاصة أنه يتعرض لهجوم من قبل قطاع كبير من الجماهير المصرية، منذ أزمة مساندة عمرو وردة بالإضافة إلى أزماته المتكررة مع اتحاد الكرة“.

وتابع: ”البدري أعلن استبعاد صلاح من معسكر أكتوبر بداعي منحه راحة من أجل عدم تصعيد الأزمة، على أمل أن ينجح عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في إقناع اللاعب بالتراجع عن قرار عدم الانضمام لمنتخب مصر، وحتى لا يبدأ عهده مع المنتخب بالصدام المباشر مع أهم لاعب في الفريق“.