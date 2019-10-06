ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف تامي أبراهام في مباراة تشيلسي وساوثهامبتون (صورة)

وقع تامي أبراهام هدفًا في الدقيقة 17، ليتقدم تشيلسي 1/0 على ساوثهامبتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذا الهدف الثامن لأبراهام في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي ليتعادل مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يملك بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال 7 أهداف في المركز السابع في المركز الثاني، مقابل 6 أهداف لكل من تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع يأتي كل من جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام وساديو ماني لاعب ليفربول وكاليوم ويلسون لاعب بورنموث ولكل منهم 5 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. تامي أبراهام (تشيلسي)، وسبرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 8 أهداف.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 7 أهداف.

3. تيمو بوكي (نوريتش سيتي )، ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 6 أهداف.

4. جيمي فاردي(ليستر سيتي)، كاليوم ويلسون(بورنموث)، وهاري كين (توتنهام)، ولكل منهم 5 أهداف.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة، والتي كان آخرها الفوز 2/1 على ليستر سيتي، على ملعب أنفيلد.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن استدعاء لاعبيه تامي أبراهام وفيكايو توموري لتشكيلة المنتخب الإنجليزي لخوض مباريات ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 ”تقدم طبيعي“، بعد أدائهما مع الفريق اللندني هذا الموسم.

واستعان لامبارد بالعديد من اللاعبين الشبان في ظل الحظر المفروض على الفريق من الاتحاد الدولي (الفيفا) وحرمانه من التعاقدات الجديدة، إذ سجل أبراهام سبعة أهداف في سبع مباريات بالدوري.

وسيتنافس أبراهام مع هاري كين وماركوس راشفورد وكالوم ويلسون في الهجوم عندما تلتقي إنجلترا مع التشيك وبلغاريا، لكن لامبارد يتوقع تألق المهاجم البالغ عمره 22 عامًا على الصعيد الدولي أيضًا.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون خارج الديار بعد غد الأحد: ”يستحق الانضمام للمنتخب عن جدارة إنه (أبراهام) يسجل الأهداف بانتظام، إنه متألق حاليًا وهذا تقدم طبيعي وأنا سعيد من أجله، إنه فخور باستدعائه لتشكيلة الفريق الوطني، يمكنه التسجيل أيضًا على الصعيد الدولي. لا أريد أن أضع المزيد من الضغوط على كاهله. أثق في امتلاكه القدرات والإمكانات التي تجعله هدافًا لإنجلترا.

وأضاف: ”توجد منافسة في مركزه بالمنتخب الوطني وعندما ينضم للتشكيلة سيجد مهاجمين رائعين حقًا وهذا يمثل تحديًا لتامي“.

وانضم المدافع توموري للفريق الوطني لأول مرة وأبدى مدربه لامبارد سعادته أيضًا من أجل اللاعب البالغ عمره 21 عامًا.

وقال لامبارد: ”جذب ميسون (ماونت) وتامي الأنظار، لكن توموري تشاهده يلعب الموسم الماضي بأكمله (مع ديربي كاونتي) ثم الانضمام لتشيلسي… لكن البعض شكك في قدراته، وهذا تطور طبيعي آخر وأنا سعيد حقًا لأنه يستحق ذلك. اظهر إمكانات رائعة“.

وعن مواجهة ساوثامبتون قال لامبارد إنه يتوقع ”مباراة صعبة“ أمام فريق المدرب رالف هازنهوتل الذي يتأخر بفارق 4 نقاط عن تشيلسي في ترتيب الدوري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين مع وولفرهامبتون بالتعادل السلبي، في حين أنهى آرسنال النصف الأول من مباراته مع بورنموث بالتفوق 1/0.

وفاز تشيلسي في 7 من آخر 10 مباريات جمعته مع ساوثهامتون في جميع المسابقات، في حين تعادلات مرتين وفاز ساوثهامتون مرة.