أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. 3/1 للبلوز (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. 3/1 للبلوز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل تامي أبراهام هدفًا، قبل أن يضيف ماسون مونت هدفًا ثانيًا، ليتقدم تشيلسي 2/0 على ساوثهامبتون، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أبراهام هدفه في الدقيقة 17، في حين جاء هدف مونت في الدقيقة 24.

وقلص داني إنجز النتيجة إلى 1/2 في الدقيقة 30.

لكن نغولو كانتي سجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 40.

ويملك تشيلسي 11 نقطة في المركز التاسع، مقابل 7 نقاط لساوثهامبتون في المركز السادس عشر.

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