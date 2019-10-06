أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. 3/1 للبلوز (فيديو)

سجل تامي أبراهام هدفًا، قبل أن يضيف ماسون مونت هدفًا ثانيًا، ليتقدم تشيلسي 2/0 على ساوثهامبتون، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أبراهام هدفه في الدقيقة 17، في حين جاء هدف مونت في الدقيقة 24.
وقلص داني إنجز النتيجة إلى 1/2 في الدقيقة 30.
لكن نغولو كانتي سجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 40.
ويملك تشيلسي 11 نقطة في المركز التاسع، مقابل 7 نقاط لساوثهامبتون في المركز السادس عشر.
الدوري الانجليزي : ???? ساوثهامبتون 0 × 1 تشلسي | هدف ابراهام
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 6, 2019
الدوري الانجليزي : ???? ساوثهامبتون 0 × 2 تشلسي | هدف مونت
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 6, 2019
الدوري الانجليزي : ???? ساوثهامبتون 1 × 2 تشلسي | هدف انفيس
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 6, 2019
الدوري الانجليزي : ???? ساوثهامبتون 1 × 3 تشلسي | هدف كانتي بووووووووم
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEMNIk
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 6, 2019