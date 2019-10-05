أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: ميلنر يستعرض أرقامه مع ليفربول.. وغاريث بيل يهنئ هازارد بأول أهدافه

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

جيمس ميلنر يستعرض أرقامه مع ليفربول

نشر جيمس ميلنر، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عقب تسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى ليستر سيتي اليوم.

واستعرض اللاعب أبرز أرقامه مع الريدز حيث علق أعلى الصورة، قائلًا: ”صناعة هدف.. 3 نقاط.. الفوز الثامن على التوالي.. 95 دقيقة من الدعم المعنوي“.

دينيس برايت: لسنا راضين عن الننتيجة

نشر دينيس برايت لاعب ليستر سيتي صورة له عقب اللقاء الذي جمع بين ليفربول وليستر سيتي والذي انتهى بهزيمة فريق الثعالب.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ليست النتيجة التي أردناها اليوم.. عودة أقوى بعد التوقف الدولي“.

سيرجيو راموس: مستمرون في العمل

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد صورة له برفقة زميله لوكا مودرتيش من لقاء اليوم الذي جمع بين ناديه ونادي غرناطة بالدوري الإسباني والذي انتهى بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”انتصار آخر وندخل في استراحة القادة.. سوف نستمر في العمل بجد ومواصلة التحسين“.

غاريث بيل يهنئ هازارد بأول أهدافه

حرص غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني على تهنئة زميله هازارد الذي سجل أول أهدافه اليوم بقميص الملكي في اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد وغرناطة والذي انتهى بفوز رفاق بيل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ونشر بيل صورة له أثناء الاحتفال مع هازارد بهدف الريال الثاني وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”3 نقاط ومبروك لأول أهدافك يا هازارد“.

أكسيل فيتسل: سنصحح المسار عقب التوقف الدولي

نشر أكسيل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند صورة له عبر صفحته الشخصية عقب لقاء ناديه مع نادي فرايبورج بالدوري الألماني، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”بخيبة أمل مرة أخرى لا تأخذ 3 نقاط، لقد اقتربنا اليوم، كان من الجيد تسجيل هدفي الثاني هذا الموسم، لكننا نذهب الآن إلى المعترك الدولي وسنعود، مصممًا على وضع النتائج في نصابها الصحيح“.

فرناندينيو يحتفل بعيد ميلاد صديقه

حرص فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاحتفال بعيد ميلاد مواطنه وصديقه جادسون لاعب نادي ساوباولو البرازيلي.

ونشر لاعب المان صورًا قديمة له بصحبة جادسون، وعلق فيرناندينيو أعلى الصورة قائلًا: ”كل عام وانت طيب يا أخي“.

بابلو سارابيا: سعيد بهدفي في مرمى أنجيه

نشر بابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان صورة من الاحتفال بهدفه في مرمى أنجيه بالدوري الفرنسي في اللقاء الذي انتهى بفوز سان جيرمان بأربعة أهداف نظيفة.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ثلاث نقاط أخرى.. وسعيد لهدفي“.

غابريل جيسوس يعلن جاهزيته

أعلن غابريل جيسوس لاعب مانشستر سيتي جاهزيته للقاء الغد، والذي سيجمع بين المان سيتي ونادي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ونشر اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق وعلق خيسوس أعلى الصورة قائلًا: ”جاهز للغد“.

ثيو هيرنانديز يطلب فرصة جديدة

نشر ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية قبل لقاء ناديه اليوم أمام نادي جنوى في الدوري الإيطالي.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”فرصة جديدة للميلان“ حيث يعاني الميلان من تذبذب شديد في نتائج الفريق هذا الموسم.