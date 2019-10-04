أبرز تغريدات تويتر الرياضية: محمد صلاح يتحدث عن ”النظرة بعناية“ وتوريس يعود إلى بيته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أكسيل فيتسل سعيد بالعودة للشياطين الحمر

نشر البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند صورة لقائمة المنتخب البلجيكي والتي تضمنت اسم اللاعب، وعلّق قائلًا:“من الجيد أن أعود إلى فريق الشياطين الحمر، ونتطلع إلى التواصل مع الأولاد، الأسبوع المقبل“.

دانيال سيبايوس يحتفل بهدفه في مرمى ستاندر لياج

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له من لقاء، أمس، أثناء الاحتفال بهدفه في مرمى ستاندر دو لياج في بطولة الدوري الأوروبي والذي انتهى بفوز الجنارز برباعية نظيفة، وعلّق قائلًا:“مباراة جيدة جدًا للفريق، أمس، وكنت أتطلع إلى تسجيل هدفي الأول، والأهم من ذلك كله أن التسجيل في ملعبنا كان أمرًا لا يصدق، والآن علينا أن نستمر في العمل على نفس المستوى، دعنا نذهب يا غنارز“.

محمد صلاح: النظرة بعناية

فيما نشر المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية وعلّق قائلًا:“النظرة بعناية“.

وتألق صلاح خلال لقائه الأخير في بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح بقيادة الريدز للفوز على حساب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.

سيرجيو ريجيلون: سعيد بدعوتي الأولى لقائمة إسبانيا

نشر الإٍسباني سيرجيو ريجيلون لاعب نادي ريال مدريد صورة لقائمة المنتخب الإسباني والتي تستعد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“سعيد جدًا لدعوتي الأولى بالاختيار المطلق، وذلك بفضل كل الذين جعلوا هذا ممكنًا“.

بيكر يشيد بالتعاون بين فيفا ومنظمة الصحة العالمية

أشاد اليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية حيث قال عبر صفحته الشخصية:“سعيد جدًا بالتعاون بين الفيفا ومنظمة الصحة العالمية، حيث يتكاتفان لتعزيز الصحة للجميع، وهاتان المنظمتان قريبتان من قلبي، وواثق من أنه بالعمل معًا يمكننا مساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على عيش حياة أكثر نشاطًا وصحة“.

سمولينغ يشارك في حملة حماية الحيوانات

شارك كريس سمولينغ لاعب نادي روما الإيطالي في حملة حماية الحيوانات حيث نشر فيديو حول أهمية حماية الحيوان، وعلّق قائلًا:“اليوم العالمي للحيوان“.

فرناندو توريس يعود إلى بيته

نشر النجم المعتزل فيرناندو توريس لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق صورة له عبر صفحته الشخصية من داخل النادي، وعلق قائلًا:“البيت“.

إيمرسون بالميري يحفز نفسه

فيما نشر الإيطالي إيمسرون بالميري لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له بقميص ناديه وحرص على تحفيز نفسه عقب الإصابة التي لحقت به في الفخذ والتي سيغيب على إثرها عن لقاءات فريقه ومنتخب بلاده خلال الشهر الجاري، حيث علّق قائلًا:“لا أحد قال إن ذلك سيكون سهلًا، لقد وعدوا أنه سيكون يستحق كل هذا العناء“.

فينالدوم يستعد للقاء ليستر سيتي بالموسيقى

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يسمع الموسيقى، وعلّق قائلًا:“لقد أضفت هذه المقطوعات إلى مزيج يوم المباراة، دعني أعرف الموسيقى التي يجب عليك تسجيلها غدًا“.