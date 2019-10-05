أيو يقود كريستال بالاس لعبور وست هام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد الغاني جوردان أيو المحترف في كريستال بالاس، اليوم السبت، فريقه لعبور مضيفه وست هام يونايتد بهدفين لهدف في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 12 نقطة في المركز السابع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 24 نقطة.

جاء الشوط الأول فقيرًا في المستوى الفني والبدني من جانب لاعبي الفريقين، حيث أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر وست هام بالتسجيل في الدقيقة 54 عن طريق الفرنسي سباستيان هيلير.

وجاءت الدقيقة 63 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لكريستال بالاس نفذها الهولندي باتريك فان انهولت في المرمى مسجلًا التعادل.

وتمكن كريستال بالاس من تحقيق الانتصار والثلاث نقاط بفضل أيو في الدقيقة 87.