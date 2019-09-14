سون يتألق في انتصار توتنهام على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

سجّل سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير أول أهدافه هذا الموسم لينحي الفريق معاناته مطلع هذا الموسم جانبًا ويفوز 4-صفر على جاره اللندني كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان بالاس يتفاخر بأنه أكثر الفرق إحكامًا لدفاعاته هذا الموسم في الدوري الممتاز قبل هذه المباراة حيث تلقت شباكه هدفين في أربع مباريات، لكن سون تمكن من هز الشباك مرتين إضافة لهدف لكل من سيرج أورييه وايريك لاميلا في غضون 45 دقيقة ما منح توتنهام أول انتصار له منذ بداية الموسم الحالي.

وتراجع بالاس بقيادة مدربه روي هودجسون عقب تسع دقائق بعد أن انطلق سون للحاق بكرة طويلة من توبي ألدرفيريلد قبل أن يحولها إلى قدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء ويسدد في الزاوية السفلى للمرمى ما ترك الحارس فيسنتي جوايتا بلا حراك.

ومرر اللاعب الكوري الجنوبي الكرة لأورييه في الدقيقة 21 عند يمين منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة منخفضة غيرت مسارها لتسكن الشباك بعد اصطدامها بباتريك فان انهولت مدافع بالاس.

ورد أورييه لاعب ساحل العاج الجميل بعدها بدقيقتين فقط حيث أرسل تمريرة عرضية لتجد سون عند القائم البعيد ليسددها مباشرة محرزًا الهدف الثالث قبل أن يسجل لاميلا الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بعد أن سدد في الشباك إثر تمريرة عرضية من هاري كين من داخل منطقة الجزاء.

وخفف توتنهام ضغطه في الشوط الثاني واضعًا في اعتباره مباراته الافتتاحية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس يوم الأربعاء، بينما لم يشن بالاس أي هجمات خطيرة.