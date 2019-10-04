وسط اهتمام ليفربول وآرسنال.. أياكس يفتح الباب أمام رحيل حكيم زياش

ألغى أياكس أمستردام حامل لقب الثنائية المحلية في هولندا الشرط الجزائي في عقد المغربي حكيم زياش في ظل اهتمام آرسنال وليفربول بالتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم.

ويحظى الدولي المغربي بتقدير كبير في أوروبا عقب تألقه مع أياكس في دوري أبطال أوروبا وقيادة الفريق إلى قبل النهائي الموسم الماضي.

وحظي زياش البالغ عمره 26 عاما باهتمام العديد من أندية أوروبا وقد رفض عدة عروض بالفعل لأنه يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في القارة العجوز.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن AS الاسبانية أن أياكس ألغى الشرط الجزائي في عقد زياش والبالغ 30 مليون يورو كجزء من شروطه لتجديد عقده مع النادي.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة اللاعب خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية والمهمة في تشكيلة أياكس المتألق حاليا رغم رحيل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس على التوالي بنهاية الموسم الماضي.

ويشتهر أياكس بإنتاجه لمواهب عالمية المستوى أمثال الراحل يوهان كريف ودينيس بيرجكامب وماركو فان باستن وويسلي شنايدر وجاستين كلويفرت.

وجدد زياش عقده مع أياكس حتى 2022 لكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أنه في حال رحيله لن يطلب أياكس أقل من 50 مليون يورو.