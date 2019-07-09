حكيم زياش يعتذر لوزير الرياضة المغربي بعد مناوشات بسبب أنباء اعتزاله دوليًا

حرص حكيم زياش، لاعب منتخب المغرب والمحترف بصفوف أياكس الهولندي، على التقدم باعتذار لوزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، بعد ما كتبه عبر حسابه على ”إنستغرام“، متهمًا الوزير بالكذب.

وكتب زياش على صفحته الخاصة: ”إذا غابت عنهم القصص يختلقونها“، قبل أن يزيد بالواضح في تدوينة ثانية موجهة للوزير العلمي وعليها صورة الأخير: ”إذا أحببت الظهور، فَأْتِ بأمور صحيحة وليس بالأكاذيب“.

وكتب زياش، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”وقع سوء تفاهم، أقدر الدور الذي تقوم به في قطاعك، وأتمنى لك التوفيق في خدمة البلد“.

وكان الطالبي قد أكد في مداخلة له عبر البرلمان المغربي أن زياش تعرض لهجوم كبير وسيعتزل دوليًا، الشيء الذي أثار حفيظة لاعب أياكس ورد بطريقة متهكمة، في تدوينة قبل أن يتراجع ويحذفها.

وتعرض زياش لهجوم كبير بعد إقصاء منتخب المغرب من كأس أمم أفريقيا 2019، وحمّله الجمهور المغربي ووسائل الإعلام مسؤولية الوداع المبكر من دور الـ16 بالبطولة على يد بنين.

وأضاع زياش ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة بنين كانت كفيلة بحمل الأسود إلى ربع النهائي، كما أنه خيّب توقعات الجمهور المغربي بمستواه، خاصة أنه تألق مع أياكس في الموسم الأخير.