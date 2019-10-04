يورغن كلوب يثني على جهود رودجرز قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على مدرب الفريق السابق بريندان رودجرز وجهوده مع ليستر سيتي حاليًا لتشكيل فريق رائع قادر على إنهاء هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المربع الذهبي.

ويحتل ليستر سيتي حاليًا المركز الثالث بعد بداية رائعة للموسم وبإمكانه تخطي حامل اللقب مانشستر سيتي في الترتيب مؤقتًا إذا فاز على ليفربول المتصدر غدًا السبت.

وحصل ليفربول ومانشستر سيتي فقط على نقاط أكثر من ليستر ستي منذ تولّي رودجرز تدريب الفريق.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة:“ليستر فريق تم تشكيله بشكل مثالي، إنه فريق رائع، وأداء الفريق مذهل بالفعل، وقدم اللاعبون كرة مثيرة وحيوية مع دفاع جيد، وليستر سيتي يشكل خطورة حقيقية في الهجمات المرتدة، أحييهم“.

وكان ليستر سيتي آخر فريق خارج ”الستة الكبار“ يتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن حقق مفاجأة وفاز بالدوري في موسم 2015-2016.

وردًا على سؤال عما إذا كان بإمكان ليستر سيتي العودة إلى أرفع بطولة للأندية في أوروبا قال كلوب:“يبدو لي الأمر كذلك بنسبة 100 في المئة، ولا يوجد فارق مع الستة الكبار ربما باستثناء الاسم فقط“.

وتولّى كلوب تدريب ليفربول بعد رحيل رودجرز عن أنفيلد في 2015 ويعيش في نفس المنزل الذي كان يعيش فيه مدرب سيلتيك السابق.

وسيعود رودجرز، الذي قاد سيلتيك للجمع بين الألقاب المحلية الثلاثة في اسكتلندا مرتين متتاليتين، إلى أنفيلد لأول مرة منذ رحيله.

وأضاف كلوب:“أتمنى أن يحظى باستقبال طيب من الجمهور، وبالنسبة لي لا توجد مشكلة، ويؤدي رودجرز المهمة بطريقة جيدة بالفعل، والأمر ليس مفاجئًا، وقام بعمل رائع مع سيلتيك والآن مع ليستر“.

وعاد الحارس أليسون بيكر إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، لكن مشاركته أمام ليستر سيتي غير مؤكدة حتى الآن، بينما سيبقى جويل ماتيب وشيردان شاكيري خارج تشكيلة ليفربول.