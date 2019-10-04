لامبارد يشعر بسعادة غامرة لانضمام شبان تشيلسي لتشكيلة منتخب إنجلترا

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن استدعاء لاعبيه تامي أبراهام وفيكايو توموري لتشكيلة المنتخب الإنجليزي لخوض مباريات ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 ”تقدم طبيعي“، بعد أدائهما مع الفريق اللندني هذا الموسم.

واستعان لامبارد بالعديد من اللاعبين الشبان في ظل الحظر المفروض على الفريق من الاتحاد الدولي (الفيفا) وحرمانه من التعاقدات الجديدة، إذ سجل أبراهام سبعة أهداف في سبع مباريات بالدوري.

وسيتنافس أبراهام مع هاري كين وماركوس راشفورد وكالوم ويلسون في الهجوم عندما تلتقي إنجلترا مع التشيك وبلغاريا، لكن لامبارد يتوقع تألق المهاجم البالغ عمره 22 عامًا على الصعيد الدولي أيضًا.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون خارج الديار بعد غد الأحد: ”يستحق الانضمام للمنتخب عن جدارة إنه (أبراهام) يسجل الأهداف بانتظام، إنه متألق حاليًا وهذا تقدم طبيعي وأنا سعيد من أجله، إنه فخور باستدعائه لتشكيلة الفريق الوطني، يمكنه التسجيل أيضًا على الصعيد الدولي. لا أريد أن أضع المزيد من الضغوط على كاهله. أثق في امتلاكه القدرات والإمكانات التي تجعله هدافًا لإنجلترا.

وأضاف: ”توجد منافسة في مركزه بالمنتخب الوطني وعندما ينضم للتشكيلة سيجد مهاجمين رائعين حقًا وهذا يمثل تحديًا لتامي“.

وانضم المدافع توموري للفريق الوطني لأول مرة وأبدى مدربه لامبارد سعادته أيضًا من أجل اللاعب البالغ عمره 21 عامًا.

وقال لامبارد: ”جذب ميسون (ماونت) وتامي الأنظار، لكن توموري تشاهده يلعب الموسم الماضي بأكمله (مع ديربي كاونتي) ثم الانضمام لتشيلسي… لكن البعض شكك في قدراته، وهذا تطور طبيعي آخر وأنا سعيد حقًا لأنه يستحق ذلك. اظهر إمكانات رائعة“.

وعن مواجهة ساوثامبتون قال لامبارد إنه يتوقع ”مباراة صعبة“ أمام فريق المدرب رالف هازنهوتل الذي يتأخر بفارق أربع نقاط عن تشيلسي في ترتيب الدوري.