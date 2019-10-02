أوناي إيمري: الفوز أهم من حل المشاكل الدفاعية لآرسنال

واجه آرسنال صعوبات دفاعية هذا الموسم لكن المدرب أوناي إيمري قال إن الشباك النظيفة ليست على قمة أولوياته مع استعداد فريقه لاستضافة ستاندرليغ في الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدًا الخميس.

وانكشفت متاعب آرسنال الدفاعية منذ بداية الموسم، واهتزت شباكه في 6 من مبارياته التسع بجميع المسابقات.

وبينما حافظ الفريق اللندني على شباكه نظيفة في فوزه 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت في المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي الشهر الماضي، استقبل 11 هدفًا في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهو ما يزيد على أي فريق آخر من الستة الأوائل.

وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء:“بالنسبة لي أهم شيء تحقيق الفوز بأداء جيد والسيطرة على المباريات بتحركات جيدة في الملعب، وأريد ذلك غدًا، الحفاظ على شباك نظيفة شيء مهم، لكنني أعتقد أنها عملية واحدة وهي أن تكون قويًا وعلى مستوى المنافسة دفاعيًا وهجوميًا، وأعتقد أننا سنتحسن مباراة تلو الأخرى، لكن كل مباراة تمثل تحديًا كبيرًا لنا من أجل إظهار تطورنا كفريق“.

وأضاف:“لكن أهم شيء تحقيق الفوز، وبعد ذلك من الممكن أن نحافظ على شباك نظيفة وهذا أفضل، لكن الفوز هو أهم شيء نركز عليه“.

وتلقى آرسنال دفعة قوية بعودة المدافعين روب هولدينج، والوافد الجديد كيران تيرني، وهيكتور بليرين، الذين ساعدوا الفريق اللندني على الحفاظ على شباكه نظيفة خلال انتصاره 5-صفر على نوتنجهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يشارك تيرني، الذي أراحه إيمري في التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، كإجراء احترازي، ضد لييج، بينما قال المدرب الإسباني إنه سيتخذ قراره بشأن مشاركة بليرين قبل المباراة.

وقال إيمري:“تيرني لم يلعب في مانشستر لأنه كان يعاني من مشكلة بسيطة، والطبيب أبلغنا أن من الأفضل له ألا يشارك ويتدرب بمفرده ويستعد لمباراة يوم غدٍ، وسيلعب غدًا، وأتمنى أن يكون جاهزًا تمامًا من الناحية البدنية ومستعدًا على الصعيد الخططي لتقديم الأداء الذي نحتاجه“.

وتابع:“الأمر نفسه بالنسبة لهيكتور بليرين، لكن هناك بعض الاختلاف وهو أنه أصيب لفترة أطول، وبالنسبة لمباراة يوم غدٍ نعتقد أن الأمر يتوقف على التدريبات وعلى كيف سيكون شعوره“.