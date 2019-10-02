بعد سباعية بايرن ميونخ.. بوكيتينو يواجه شبح الإقالة من تدريب توتنهام

يواجه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي شبح الإقالة بعد هزيمة فريقه أمام بايرن ميونخ بسباعية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ”إكسبريس“ الإنجليزية تقريرًا أشارت فيه إلى مطالبات بعض جماهير النادي اللندني بإقالة بوكيتينو، مع غضب الإدارة نفسها من تصرفاته خلال الفترة الماضية.

ودخل بوكيتينو في خلافات مع بعض النجوم داخل غرفة الملابس بسبب تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرًا، لذلك قد يتعرض للإقالة في أي لحظة إذا لم تتحسن نتائج الفريق في القادم.

يذكر أن إدارة توتنهام تفكر في تعيين غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، أو محاولة التوقيع مع الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق.