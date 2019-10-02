الاتحاد الانجليزي يتهم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي رسميًا بسوء السلوك

اتهم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، رسميًا بسوء السلوك على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة له على تويتر عن زميله بنجامين ميندي، حذفها بعد ساعة واحدة.

ونشر سيلفا تغريدة يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشيكولاتة في إسبانيا والبرتغال.

وأصدر اتحاد كرة القدم الإنجليزي بيانًا اليوم، قال فيه: ”اتُهم بيرناردو سيلفا بسوء السلوك بسبب خرقه قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بمشاركة المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضاف: ”نشاط لاعب مانشستر سيتي ينتهك إحدى قواعد اتحاد كرة القدم لأنه كان مهينًا و / أو غير لائق و / أو جعل اللعبة في شكل سيئ“.

وشدد البيان: ”أمام لاعب مانشستر سيتي حتى 9 أكتوبر الجاري لتقديم دفاعه“.

وانتقد العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدة لكونها عنصرية، وكتب سيلفا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معبرًا عن أسفه.

ودافع غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن لاعبه برناردو سيلفا، قائلًا إن التغريدة التي مسحها اللاعب وتم إرسالها تم فهمها بشكل خاطئ وكانت بمثابة مزحة.

ولعب سيلفا وميندي معًا في موناكو قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في 2017.