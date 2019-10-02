هل يغيب دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون؟.. غوارديولا يجيب

قلل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من المخاوف بشأن حالة كيفن دي بروين، وقال إن لاعب الوسط ربما يعود أمام وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.

وغاب البلجيكي دي بروين عن الانتصار 2-صفر على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها أمام إيفرتون هذا الأسبوع.

وقال غوارديولا للصحفيين، يوم الثلاثاء: ”ليست خطيرة وكان بوسعه اللعب أمام دينامو لكن سننتظر لنعرف موقفه يوم الأحد“.

”في الوقت الحالي لا أعرف موقفه. ربما ستكون مخاطرة لو شارك لكن أعتقد أنه بعد التوقف الدولي سيكون لائقًا“.

وبدأ دي بروين الموسم الجاري بقوة مع سيتي وسجل مرتين كما صنع تسعة أهداف في تسع مباريات في كل المسابقات.

وبعد استضافة وولفرهامبتون في استاد الاتحاد سيحصل سيتي على راحة لمدة أسبوعين بسبب التوقف الدولي قبل أن يلعب في ضيافة كريستال بالاس في 19 أكتوبر تشرين الأول.