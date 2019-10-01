ساديو ماني يتحدث عن أزمته السابقة مع محمد صلاح في مباراة ليفربول وبيرنلي

تحدث الدولي السنغالي ساديو ماني عن لقطته الشهيرة مع المصري محمد صلاح، زميله في هجوم ليفربول الإنجليزي، في مواجهة بيرنلي.

وظهر ماني غاضبًا أثناء استبداله بمباراة بيرنلي سبتمبر الماضي، وعند سؤال كلوب، أجاب الألماني أنه كان غاضبًا من عدم تمرير زميله الكرة له.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول، أمام سالزبورغ، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا: ”أعتقد أن هذه الأمور تحدث في كرة القدم، شعرت بالإحباط بعض الشيء لأنها كرة القدم وأنت تريد تسجيل المزيد من الأهداف“.

وأضاف: ”انظر إلى مانشستر سيتي، إنهم يسجلون 6 و 7 و 8 أهداف، بالنسبة للفريق كان من المهم حقًا أن نسجل أكبر عدد من الأهداف“.

وتابع: ”لكن لم يحدث أي شيء، محمد صلاح ربما لم يرنِ، لكننا في النهاية أصدقاء مقربون“.

واختتم مازحًا: ”أمس قلت لفينالدوم أبلغ صلاح لماذا ساديو كان يريد أن يضربك أمام بيرنلي؟“.

وأتم: ”هذه هي العلاقة بين جميع عناصر الفريق، نحن جميعًا أصدقاء وأخوة“.