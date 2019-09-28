موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. انقسام حول منح محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة.. وتصاعد أزمة مباراة الأبيض وجينيراسيون

ما زالت أزمة مباراة الزمالك وجينيرأسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا متصاعدة ومشتعلة قبل ساعات من إقامة اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، ومنتخب مصر، اليوم السبت 28 سبتمبر 2019:

انقسام حول منح صلاح شارة قيادة المنتخب

تسود حالة من الانقسام داخل أروقة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري حول منح شارة قيادة الفراعنة لنجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بداية من المعسكر المقبل في شهر أكتوبر المقبل.

ويدرس البدري فكرة منح الشارة لصلاح خاصة أنه لم يقم باستدعاء أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي وقائد منتخب مصر.. وأعلن البدري أنه يفكر في عدم اتباع المعايير الخاصة بشارة القيادة وهي الأقدمية ومنحها لصلاح.

ويفكر البدري في هذه الخطوة من أجل تهدئة غضب صلاح في المرحلة الماضية بسبب بعض الملابسات التي حدثت معه من جانب مسؤولي اتحاد الكرة.. وعقد البدري أول اجتماع مع جهازه المعاون، اليوم السبت، لمناقشة أروقة المرحلة المقبلة.

واتفق منتخب مصر على خوض مباراة ودية ضد بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل بعد الموافقة على تحمل نفقات إقامة الضيوف وتنقلاتهم من جانب اتحاد الكرة.

تصاعد أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

تصاعدت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بعد أن تمسك الفريق السنغالي بعدم خوض اللقاء على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأصدر جينيراسيون بيانًا رسميًا أعلن خلاله تمسكه بحقوقه بعدم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقل المباراة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية بدلًا من ستاد بتروسبوت في القاهرة.

ورفض مسؤولو النادي السنغالي السفر للإسكندرية وتوجهوا إلى ملعب بتروسبورت لخوض المباراة في نفس الموعد المقرر سابقًا وحرر الزمالك بلاغًا للشرطة المصرية بالواقعة.

وأصدر الاتحاد الأفريقي ”كاف“ خطابًا رسميًا لمسؤولي النادي السنغالي وأيضًا للزمالك يؤكد نقل اللقاء إلى الإسكندرية ولكن الفريق السنغالي يرفض الأمر.

الأهلي يعبر كانو سبورت ويغرم صالح

تخطى الأهلي عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بالفوز بنتيجة (4-0) في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليصعد رسميًا لدور المجموعات بالبطولة.

وظهر الأهلي بقميصه الجديد لأول مرة كما سجل المالي أليو ديانغ لاعب الوسط أول أهدافه مع الفريق الأحمر، وشهد اللقاء طرد عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تغريم صالح جمعة لاعب وسط الفريق لعدم التزامه وتغيبه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت على مدار يومين متتاليين.

التعادل يسيطر على مواجهتي الدوري

تعادل فريق ”المقاولون العرب“ مع ضيفه سموحة بالجولة الثانية للدوري المصري، وسجل لسموحة محمود عزت وحسام حسن وأحرز لـ“المقاولون“ طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء، والتونسي سيف الدين الجزيري.

ورفع ”المقاولون“ رصيده إلى 4 نقاط بقيادة المدرب عماد النحاس وارتفع رصيد سموحة إلى نقطة واحد مع مدربه حسام حسن.

وتعادل فريق ”إف سي مصر“مع ضيفه أسوان دون أهداف في نفس الجولة ، وحصد الفريقان أول نقطة بالدوري.

أزمة في المصري بسبب بطل زنجبار

شهد النادي المصري حالة من الارتباك داخل النادي المصري بسبب تأخر وصول بطل زنجبار فريق ماليندي لخوض لقاء الفريقين، غدًا الأحد، على ملعب برج العرب في الإسكندرية في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتأجل الاجتماع الفني للمباراة، كما تواصلت إدارة المصري مع مسؤولي ماليندي والذين أكدوا وصولهم في الثانية فجرًا.

واختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، غدًا الأحد، في الجزائر في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية مع توقعات بعودة الغاني جون أنطوي لقيادة هجوم الفريق بعد تعافيه من الإصابة.