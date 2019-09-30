ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد وآرسنال وختام الجولة السابعة (صورة)

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال مساء اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وذلك بهدف لمثله.

التقدم كان من نصيب الشياطين الحمر وذلك عن طريق هدف سكوت ماكتومناي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وواصل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ تألقه وسجل هدف التعادل للغانرز في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 9 نقاط في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد آرسنال 12 نقطة في المركز الرابع.

وواصل ليفربول انتصاراته محققاً الفوز السابع على التوالي في البريميرليغ على حساب شيفيلد يونايتد، وتمكن مانشستر سيتي من مواصلة المطاردة بفوز مهم على مضيفه إيفرتون.

واستفاد ليستر سيتي من الجولة وانفرد بالمركز الثالث بعد اكتساح نيوكاسل بخماسية نظيفة، وارتقى توتنهام وتشيلسي في الجدول بتحقيق انتصارات داخل الديار على ساوثهامبتون وبرايتون على الترتيب.

في صراع الهبوط، لازال التخبط يسيطر على نتائج أستون فيلا، نيوكاسل وواتفورد ليستقروا في المركاز الـ3 الأخيرة من الجدول.