التعادل الإيجابي يحسم مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل فريقا مانشستر يونايتد وآرسنال بنتيجة 1-1، في القمة التي تجمعت الفريقين، مساء الاثنين، واحتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 عبر سكوت ماكتوميناي، وعدل آرسنال النتيجة في الدقيقة 58 عبر مهاجمه بيير إيمريك أوباميانغ.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة في المركز الرابع، ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

الدوري الانجليزي : ???? مانشستر يونايتد 1 × 1 آرسنال | أهداف المباراة في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM

pic.twitter.com/aezyBuYQL5 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 30, 2019

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة منظمة عبر دانيل جيمس، انتهت بوصول الكرة إلى سكوت ماكتوميناي على حدود منطقة الجزاء، ليطلق صاروخية لم يتمكن لينو حتى من التحرك للتصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وسجل آرسنال هدف التعادل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد تمريرة خاطئة من مدافع اليونايتد أكسيل توانزيبي، وصلت إلى بوكايو ساكا، الذي مرر كرة سحرية إلى أوباميانغ، الذي انفرد بدي خيا، ليضع كرة ساقطة من فوق الحارس الإسباني، وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية الفار ويحتسب الهدف.