أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال.. 1-1 (فيديو)

سجل سكوت مكتوميناي الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في شباك نظيره تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
???? مانشستر يونايتد 1 × 0 آرسنال | هدف ماكتموناااااي عالمممممي
VIA: @FasterGoal#MUNARS
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— @BOOGOOL (@BOOGOOL1) September 30, 2019
وفي الدقيقة 58 سجل أوباميانغ التعادل للغانرز.
???? مانشستر يونايتد 1 × 1 آرسنال | هدف اوباميانغ بعد العودة للفيديو
VIA: @FasterGoal#MUNARS
Telegram : https://t.co/yi2SlZL2pm pic.twitter.com/2R2YafoTlV
— @BOOGOOL (@BOOGOOL1) September 30, 2019
لم يحقق آرسنال أي انتصار في آخر 12 زيارة لملعب الأولد ترافورد في الدوري (4 تعادلات- 8 هزائم)، بل ولم يحقق سوى 3 انتصارات فقط في 27 مواجهة سابقة بين الفريقين على هذا الملعب في عصر البريميرليغ، وحقق المدفعجية الانتصارات الثلاثة بنفس النتيجة وهي 1-0، وتواجد مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي غونار سولشاير، في تلك المباريات الثلاث كلاعب في صفوف الشياطين الحمر.
ويبحث آرسنال اليوم عن تحقيق انتصارين متتاليين على مانشستر يونايتد في الدوري، للمرة الأولى منذ موسم 2006- 2007، حيث حسم المدفعجية المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات الموسم الماضي.
هذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في الدوري يوم الإثنين، حيث تعادلا 1-1 في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2000، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار بهدف نظيف في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010.
خسر مانشستر يونايتد 3 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها الفريق على أرضه في المباريات الـ52 التي سبقت تلك المباريات الست.
وحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير في الدوري، 14 انتصارًا و6 تعادلات وتعرض الفريق لـ7 هزائم، وهي نفس حصيلة النتائج التي حققها الفريق في آخر 27 مباراة خاضها تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.
ويخشى مانشستر يونايتد أن يفشل في الوصول إلى 10 نقاط على الأقل بعد مرور 7 جولات في الدوري، للمرة الأولى منذ موسم 1989- 1990، وحينها أنهى الشياطين الحمر الموسم في المركز الـ13.