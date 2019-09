التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا مانشستر يونايتد وآرسنال تشكيلة فريقيهما، في اللقاء المرتقب بينهما يوم الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

لم يحقق آرسنال أي انتصار في آخر 12 زيارة لملعب الأولد ترافورد في الدوري (4 تعادلات- 8 هزائم)، بل ولم يحقق سوى 3 انتصارات فقط في 27 مواجهة سابقة بين الفريقين على هذا الملعب في عصر البريميرليج، وحقق المدفعجية الانتصارات الثلاثة بنفس النتيجة وهي 1-0، وتواجد مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي جونار سولشاير في تلك المباريات الثلاث كلاعب في صفوف الشياطين الحمر.

ويبحث آرسنال اليوم عن تحقيق انتصارين متتاليين على مانشستر يونايتد في الدوري، للمرة الأولى منذ موسم 2006- 2007، حيث حسم المدفعجية المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات الموسم الماضي.

هذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في الدوري يوم الإثنين، حيث تعادلا 1-1 في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2000، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار بهدف نظيف في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010.

خسر مانشستر يونايتد 3 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها الفريق على أرضه في المباريات الـ52 التي سبقت تلك المباريات الست.

وحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير في الدوري 14 انتصارًا و6 تعادلات وتعرض الفريق لـ7 هزائم، وهي نفس حصيلة النتائج التي حققها الفريق في آخر 27 مباراة خاضها تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

ويخشى مانشستر يونايتد أن يفشل في الوصول إلى 10 نقاط على الأقل بعد مرور 7 جولات في الدوري، للمرة الأولى منذ موسم 1989- 1990، وحينها أنهى الشياطين الحمر الموسم في المركز الـ13.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالآتي: دي خيا، توانزيبي، لينديلوف، هاري ماغواير، آشلي يونغ، بوغبا، ماكتوميني، بيريرا، جيمس، لينغارد، راشفورد.

فيما جاءت تشكيلة آرسنال كالآتي: لينو، شامبرز، ديفيد لويز، سوكراتيس، كولاسيناك، تشاكا، توريرا، جيندوزي، بيبي، ساكا، أوباميانغ.

Follow the game in our app ????

???? Two changes from our @premierleague win against Aston Villa…

➡️ Chambers, Torreira

⬅️ Maitland-Niles, Ceballos#MUNARS

— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2019