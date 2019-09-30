بينهم مهاجم يوفنتوس.. مانشستر يونايتد يراقب 5 لاعبين لحل أزمة العقم الهجومي

قالت صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، إن هناك 5 مهاجمين على رادار نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، الميركاتو الشتوي، في يناير 2020.

وكان النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، قد طالب إدارة النادي بضم مهاجم جديد لصفوف الفريق، خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز عن ”أولد ترافورد“ إلى إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الأخير.

وأشارت ”ذي صن“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب للانضمام إلى مانشستر يونايتد، خاصة بعد فشل صفقة رحيله إلى نادي الريان القطري.

وأكدت أن مهاجم نادي نورويتش سيتي، الفنلندي تيمو بوكي، مرشح أيضًا للانضمام إلى مانشستر يونايتد في يناير، خاصة مع تألق اللاعب رفقة ”الكناري“ هذا الموسم وتسجيله 6 أهداف.

وتابعت: ”هناك 3 مهاجمين آخرين مرشحين بقوة للالتحاق بكتيبة سولشاير، وهم: كالوم ويلسون لاعب بورنموث الإنجليزي، وموسى ديمبلي لاعب ليون الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي“.

ولم يسجل مانشستر يونايتد سوى 8 أهداف فقط خلال المباريات الست التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، علمًا بأنه يحتل المركز الحادي عشر، ويلتقي مساء اليوم مع أرسنال في ”أولد ترافورد“، في ختام مباريات المرحلة السابعة من المسابقة.