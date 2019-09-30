القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل آرسنال ضيفًا على مانشستر يونايتد في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد اليوم الاثنين.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

ويثق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في قدرته على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الفريق رغم البداية المهتزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر بـ8 نقاط بعد 6 مباريات لكن المدرب النرويجي البالغ من العمر 46 عامًا قال إنه يمكنه إعادة بطل الدوري الممتاز 20 مرة إلى طريق المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة اليوم الاثنين في الدوري أمام آرسنال ”لا أشك في قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي فإن بقية العالم سيفعل ذلك“.

وأضاف ”أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي وأؤمن بما أفعله.. مانشستر سيتي وليفربول في مكانة بعيدة جدًا عن بقية المنافسين“.

وأردف سولشاير ”لكني أؤمن بقدرتنا على المنافسة للبقاء على مقربة منهما. تشيلسي يمر بمرحلة إعادة بناء أيضًا. وهناك آرسنال وتوتنهام وليستر سيتي. هناك الكثير من الفرق التي تنافس على هذه المراكز المتقدمة بالإضافة لمانشستر يونايتد“.

وأخفق مانشستر يونايتد في تكرار الأداء الذي ساعد سولشاير على تولي منصبه بشكل دائم في مارس حيث حقق الفريق 5 انتصارات في 18 مباراة من وقتها.

وكثير من الانتقادات التي وجهت إلى سولشاير مؤخرًا تدور حول إخفاقه في تعويض روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي الشهر الماضي. وانضم إليه أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة.

وبعد إصابة أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد أصبح ميسون جرينوود البالغ من العمر 17 عامًا المهاجم الصريح فقط في تشكيلة سولشاير للمواجهة المقررة في أولد ترافورد.

وألمح سولشاير إلى احتمال اللجوء لسوق الانتقالات في يناير كانون الثاني.

وأضاف ”بالطبع عندما يغادر أليكسيس سانشيز ولوكاكو فأنت لا تحتاج إلى أن تكون عالم فضاء لتعرف أننا بصدد البحث عن مهاجم في فترة الانتقالات المقبلة“.

وتابع ”كان الوقت المناسب لرحيل لوكاكو وهو يعلم ذلك. لم يكن يرغب في الاستمرار. لماذا نبقي على لاعبين لا يرغبون في الاستمرار؟ نبحث عن لاعبين يجيدون صناعة الأهداف والتسجيل، لكن يتعين أن تكون أي صفقة محتملة مناسبة للفريق“.