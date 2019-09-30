موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يلاقي نادي مانشستر يونايتد منافسه آرسنال، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2.

وحصد آرسنال 11 نقطة في المركز الثامن، ويمكنه الصعود للمركز الرابع حال تحقيق الفوز، في حين يملك مانشستر يونايتد 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز آرسنال 4 مرات، وكذلك فاز مانشستر يونايتد 4 مرات، في حين انتهت مباراتان بالتعادل في آخر 10 مباريات بين الفريقين.

والإنجليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد هو هداف مباريات الفريقين، برصيد 12 هدفًا، مقابل 9 أهداف للفرنسي تييري هنري لاعب آرسنال، ويحتل الهولندي روبن فان بيرسي المركز الثالث بتسجيل 7 أهداف، بواقع 4 اهداف مع آرسنال و3 أهداف مع مانشستر يونايتد.

وحصد الفريقان 33 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 20 لمانشستر يونايتد، و13 لآرسنال.