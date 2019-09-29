صحيفة إنجليزية تكشف خليفة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مانشستر سيتي يفكر مبكرًا في خليفة لمدربه الإسباني بيب غوارديولا والذي ينتهي عقده صيف 2021.

وحسب صحيفة ”ميرور“ فالهولندي جيوفاني فان برونكهورست البالغ 44 سنة سيكون خليفة المدرب الإسباني بعدما أصبح يعمل داخل الفريق الإنجليزي حيث فتحت له إدارة الفريق أبواب النادي للتعرف على المشروع ومتابعته عن قرب.

وأنهى جيوفاني فان برونكهورست مشواره كمدرب لفريق فينورد وكان يرغب في أخذ فترة راحة لكن إدارة مانشستر سيتي أقنعته بالالتحاق بالفريق حيث يعمل رفقة صديقه بريان ماروود أحد الموظفين التنفيذيين في الفريق.

وحسب الصحيفة فالمدرب الإسباني أعطى موافقته لتواجد المدرب الهولندي في مانشستر سيتي، كما يملك الهولندي نفس الفلسفة التي يعتمدها الإسباني وهي فلسفة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

ولعب جيوفاني فان برونكهورست في برشلونة حيث التقى بغوارديولا حين كان في نهاية مسيرته وفاز الهولندي رفقة الفريق الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا في 2006 .

قاد الدولي الهولندي السابق فريق فينورد كمدرب للفوز بلقب كأس هولندا مرتين والدوري الهولندي مرة والسوبر الهولندي مرة في 4 مواسم.