غوارديولا: مانشستر سيتي لن يدعم صفوفه بصفقات دفاعية خلال الشتاء

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن السيتي لن يتعاقد مع أي لاعب في شهر يناير المقبل، رغم النقص في الصفوف الدفاعية للفريق.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورتس“ تصريحات غوارديولا، بقوله: ”هذا ليس من شأني، ولكن لن نتعاقد مع أي لاعب في شهر يناير لأننا لا نملك الأموال في الوقت الحالي، لذلك لا يمكننا فعل ذلك في الشتاء“.

وأضاف: ”سنلتزم باللاعبين الذين نمتلكهم حاليًّا مع تايلور هاروود، وإيريك غارسيا، وبعض اللاعبين الجدد في الأكاديمية، إذ نمتلك لاعبين شبابًا موهوبين، ويمكننا الاعتماد عليهم“.

ويعاني مانشستر سيتي هذا الموسم الإصابات التي تعرّض لها لاعبوه في خط الدفاع، إذ سيغيب كل من إيميرك لابورت، وستونز فترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، ومع رحيل البلجيكي كومباني في الصيف، بات غوارديولا في أزمة بسبب نقص اللاعبين في هذا المركز.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.