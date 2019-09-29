أوباميانغ نجم آرسنال يرد على تقارير رحيله إلى مانشستر يونايتد

رد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيله عن فريقه في الصيف المقبل.

وقال أوباميانغ، في تصريحات لصحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”الرحيل عن آرسنال؟ أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، ومتأكد من أننا نستطيع تقديم الإضافة للفريق“.

وأضاف: ”أشعر أننا نستطيع تغيير بعض الأشياء رفقة آرسنال، وسنحاول فعل ذلك. لقد حان وقت الفوز بالبطولات هنا“.

وكانت بعض التقارير ربطت أوباميانغ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لا سيما أنه سيكون على أعتاب بدء الموسم الأخير في عقده مع آرسنال.

وأتم: ”أشعر أن الوضع سيكون جيدًا جدًا في النادي خلال السنوات القليلة المقبلة. نريد أن نلعب في مستوى عالٍ ونفوز بالبطولات. هذا ما نتحدث عنه دائمًا“.

يذكر أن آرسنال يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليغ.