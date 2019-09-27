مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. شكوك حول مشاركة بوغبا أمام الغانرز

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط بول بوغبا يسابق الزمن لإثبات جاهزيته بدنيًا قبل مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، بعد معاناته من إصابة في الكاحل.

وعاد بوغبا للتشكيلة الأساسية خلال فوز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح على روتشديل في كأس الرابطة، يوم الأربعاء، لكن الآلام عاودته بعد الغياب لنحو شهر.

وأبلغ سولشاير مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، قائلًا:“أنهى بوغبا المباراة بكدمة في الكاحل، وتعرض لتورم كبير، لذا كان من الأفضل أن يغيب عن المران“.

وأضاف:“توجد شكوك حول مشاركته أمام آرسنال“.

كما أكد سولشاير أن ثنائي الهجوم أنطوني مارسيال، وماركوس راشفورد، لن يشاركا -على الأرجح- في لقاء الاثنين، بينما عاد الظهير الأيسر لوك شو للتدريبات الجماعية.

وأضاف:“لن أخاطر بمشاركة راشفورد ومارسيال وهذا جزء من اللعبة، تعتمد على اللاعبين المتاحين فقط“.

وتابع:“عاد لوك شو للمران اليوم، وسنراقب حالته خلال اليومين المقبلين“.

وبسبب أزمة الإصابات أصبح ميسون جرينوود (17 عامًا) المهاجم الوحيد لمانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام في أولد ترافورد.

ولم يبدأ جرينوود أساسيًا في الدوري الممتاز حتى الآن، لكنه سجل في آخر مشاركتين له أمام روتشديل في كأس الرابطة، وأمام أستانة في الدوري الأوروبي، وقال سولشاير إنه سيواصل الاعتماد على المهاجم الصاعد.

وواصل:“أثبت (جرينوود) أنه لاعب خطير داخل منطقة الجزاء، وأظهر جاهزيته للعب في الدوري الممتاز، وسأفكر في الدفع به“.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 12 مواجهة بالدوري ضد آرسنال في أولد ترافورد لكنه خسر 3 مرات في آخر 6 مباريات على ملعبه في المسابقة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، يوم الإثنين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على شبكة beINSPORTS.