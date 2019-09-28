تشيلسي يسقط برايتون ويحقق أول انتصار بـ“ستامفورد بريدج“ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي اليوم السبت، الانتصار الأول له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعبه ”ستامفورد بريدج“.

وتغلب تشيلسي على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 21 نقطة.

فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 50 بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق الإيطالي جورجينهو من ضربة جزاء.

في الوقت الذي بحث فيه برايتون عن التعادل، أضاف تشيلسي هدفه الثاني عن طريق البرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقة 76.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز توتنهام على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، وكريستال بالاس على نوريتش سيتي بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فاز وولفرهامبتون على واتفورد، بينما تعادل أستون فيلا مع بيرنلي بهدفين لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها تعادل بورنموث مع وست هام يونايتد.