ليفربول يواجه آرسنال ومانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. مباريات قوية في دور 16 لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن مواجهة نارية بين ليفربول وآرسنال بينما سيلعب مانشستر يونايتد خارج أرضه مع تشيلسي في قمة نارية أخرى.

وسيلتقي مانشستر يونايتد الذي نجا من الخروج المبكر بفوزه بركلات الترجيح على ضيفه روشيلد مع تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق ساوتهامبتون في دور 16 .

وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

تشيلسي VS مانشستر يونايتد

اكسفورد VS سندرلاند

ليفربول VS آرسنال

كراولي VS كولشيستر

مانشستر سيتي VS ساوثامبتون

بيرتون ألبيون VS ليستر سيتي

إيفرتون VS واتفورد

أستون فيلا VS وولفرهامبتون