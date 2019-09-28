ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد يتجاهل انتقادات مدربه السابق مورينيو

قال فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، إنه ليس منزعجًا من انتقادات مدربه السابق جوزيه مورينيو عقب الخسارة 2-صفر من وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو، الذي ضم ليندلوف من بنفيكا خلال فترته مع يونايتد بين 2016 و2018: إن اللاعب السويدي ”جيد جدًا“ في بعض الجوانب لكنه قد يتعرض ”للتخويف“ من المهاجمين بسبب ضعفه في الصراعات الهوائية.

وأضاف ليندلوف لمحطة ”سكاي سبورتس“: ”هذه ليست مشكلة بالنسبة لي.. أنا شخص متسامح وحتى عندما ألعب بشكل جيد ينتقدني البعض لسبب ما. هذا جزء من اللعبة وكل شخص يحق له الإدلاء برأيه“.

وتابع: ”أحاول القيام بعملي ولا أركز في أشياء أخرى ولا ألاحظها أو أسمع عنها قبل أن تبلغوني بها وهكذا أعيش حياتي“.

وشكل ليندلوف (25 عامًا)، الذي وقع مؤخرًا على عقد جديد يبقيه في صفوف يونايتد حتى 2024، ثنائيًا في قلب الدفاع مع هاري ماغواير.

وواصل: ”هذا معتاد في مانشستر يونايتد. إذا لم تلعب جيدًا ستسمع هذه الأمور. أرى مستقبلي هنا لذا وقعت على عقد جديد وأنا سعيد بذلك.

”ما زلت أريد الفوز بألقاب مع النادي وهذا هدفي منذ وصولي“.

ويلتقي يونايتد، صاحب المركز الثامن حاليًا في الدوري، مع آرسنال، بعد غدٍ الإثنين.