بول بوغبا يضع شرطًا تعجيزيًا للبقاء مع مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضع شرطًا تعجيزيًا أمام إدارة ناديه للبقاء مع الفريق.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن بوغبا يريد الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف يورو، للبقاء في مانشستر يونايتد، وأشارت الصحيفة إلى أن الراتب المطلوب أكثر من الأجر الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن بوغبا وافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إدارة مانشستر يونايتد عبر ممثله مينو رايولا، إلا أن الأخير طلب حصول موكله على أجر سنوي يصل إلى نحو 34 مليون يورو.

وارتبط بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وعبّر بوغبا عن رغبته صراحة في خوض تحدٍ جديد، بعد 3 سنوات من عودته إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية آنذاك.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 31 هدفًا، وصنع 31 في 147 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.