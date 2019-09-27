تقرير: بول بوغبا يشعر باليأس في مانشستر يونايتد وسيضغط للرحيل في يناير

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن الفرنسي بول بوغبا يشعر باليأس والغضب من مانشستر يونايتد؛ خاصة بعد مواجهة روشديل في كأس الرابطة، والتي انتهت بضربات الترجيح.

ولم يمنح المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير النجم الفرنسي شارة القيادة، وفضّل منحها لأكسيل توانزيبي البالغ 21 عامًا خلال اللقاء، كما لم يكن بوغبا ضمن 5 لاعبين نفذوا ضربات الترجيح.

ولا يعرف إن كان قرار عدم تنفيذ ضربة ترجيح قرار للاعب أو المدرب، لكن الصحيفة أكدت أن بول بوغبا اتخذ قرارًا بمغادرة مانشستر يونايتد، ويرغب في الرحيل في فترة الانتقالات الأقرب، وهي الشتاء المقبل.

ويتبقى عامان مع إمكانية تمديد لموسم إضافي لبوغبا مع مانشستر يونايتد، وهو ما قد يفرض على الفريق بيعه للاستفادة ماديًا.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن يوفنتوس لا يزال يأمل في إعادته، كما أن ريال مدريد لم يلغ نهائيًا فكرة التعاقد مع اللاعب.