سولشاير يسخر من رئيس ريال مدريد ويحسم موقف بوغبا

حسم النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير النجم الفرنسي بول بوغبا، في ظل الرغبة المستمرة من ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته.

وقال سولشاير، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”صن“ البريطانية، إن بوغبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، ردًّا على تقارير أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعثر ضمه في الميركاتو الصيفي الأخير.

وسخر سولشاير من محاولات ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز لضم بوغبا، بقوله: ”أنا لا أستمع إلى رئيس ريال مدريد، ولست قلقًا على الإطلاق من مستقبل بوغبا، هو لن يرحل إلى أي مكان، لأنه سعيد معنا ونحن نريد بقاءَه ولن نفرط فيه“.

وتابع المدرب النرويجي: ”حسنًا، إذا أراد ريال مدريد ضم بوغبا مرة أخرى فإن موقفنا لن يتغير، وسنفعل كما حدث في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، هم يريدون اللاعب، ومانشستر يونايتد لن يبيعه، الأمر سهل للغاية“.

ومضى يقول: ”شاهدت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لقد تعرضوا لهزيمة كبيرة، وفي الوقت ذاته فإن بوغبا ليس للبيع، وهو يعمل معنا بكل جدية“.

إيرلينغ هالاند

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”صن“ أن اهتمام مانشستر يونايتد بضم المهاجم الشاب النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، يصطدم بموكله الشهير مينو رايولا.

وساءت العلاقة بين رايولا ومانشستر يونايتد بعد فشل صفقة رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا، والذي كان ضمن اهتمامات ريال مدريد ويوفنتوس.

ويفضل الوكيل الشهير نقل المهاجم النرويجي الشاب نحو الدوري الإيطالي أو برشلونة الذي أبدى اهتمامًا باللاعب.

وتألق إيرلينغ هالاند خلال أولى جولات دوري أبطال أوروبا وسجل ”هاتريك“ في فوز فريقه ريد بول سالزبورغ النمساوي على جينت البلجيكي.

ويعرف سولشاير بشكل جيد مواطنه لكونه لعب تحت قيادته في فريق مولده النرويجي لمدة موسم ويرغب في ضمه لتعزيز هجوم فريقه الحالي مانشستر يونايتد الذي يبحث عن قلب هجوم.

ولعب ألف إنغ والد النجم الشاب سابقًا لفريقي ليذز ومانشستر سيتي وكانت له قصة سيئة مع فريق مانشستر يونايتد بعدما تسبب القائد السابق للفريق روي كين في إصابته وأكد في تصريحات سابقة أنه لا يحب مانشستر يونايتد ولا يتقبل لاعبيه.

ورغم العداء الذي يكنه والد المهاجم الشاب لمانشستر يونايتد، لكنه لم يمانع في رحيل ابنه للفريق وقال لصحيفة ”ميرور“: ”سيكون جميلًا إذا انتقل لمانشستر يونايتد يجب أن تميز بين أن تكون لاعبًا وأن تكون داعمًا“.

واعتبر ألف إنغ الدوري الإنجليزي الممتاز مناسبًا لابنه ليتطور ويتألق لكونه دوريًّا مثيرًا ويجذب الانتباه، كما أن إيرلينغ هالاند ولد في ليدز حين كان والده لاعبًا في الفريق.