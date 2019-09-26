ريال مدريد يبدأ خطوات التعاقد مع كريستيان إريكسن من توتنهام

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني اتخذ أولى خطوات التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن ريال مدريد يريد من إريكسن توقيع عقد في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في ذلك الشهر.

وأضافت الصحيفة أنه إذا نجح ريال مدريد في إقناع إريكسن بتوقيع العقد، فإن اللاعب سينضم بنهاية الموسم بشكل مجاني للفريق الملكي.

وينتهي عقد إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ يريد الانتقال إليه في يناير المقبل، أي قبل 6 أشهر على نهاية العقد.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع إريكسن لكن إدارة توتنهام طلبت الحصول على 100 مليون يورو.

واختتمت الصحيفة: ”إريكسن ليس الوحيد المرتبط بريال مدريد، بل من المتوقع أن يحل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو محل زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للميرنغي في المستقبل القريب“.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، 2018/2019، (4.129 دقيقة)، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17.

ومنذ انتقاله إلى توتنهام، سجل إريكسن 67 هدفًا وصنع 86 في 285 مباراة.