بوكيتينو يوجه رسالة إلى لاعبي توتنهام بعد الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية

دعا ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، لاعبي فريقه إلى الوحدة لمواجهة تراجع المستوى بعد الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وخسر توتنهام وصيف ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بركلات الترجيح 4-3 أمام كولتشستر يونايتد المنافس في الدرجة الرابعة بعد الهزيمة 2-1 أمام ليستر سيتي في الدوري الممتاز يوم السبت.

وقال بوكيتينو، الذي لم يفز حتى الآن بأي لقب مع توتنهام منذ الانضمام إليه في 2014، للصحفيين: ”نحتاج إلى استعادة الوحدة لمواصلة المنافسة على هذا المستوى“.

وعانى بوكيتينو من تكهنات قبل انطلاق الموسم بشأن احتمال انتقال صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد، وتجرع الفريق هزيمتين في ست مباريات في الدوري لتزداد معاناة المدرب الأرجنتيني.

وأضاف بوكيتينو: ”عندما يحدث عدم استقرار في التشكيلة يصبح الأمر صعبًا وتفقد وقتًا“.

وتابع: ”نحتاج إلى بعض الوقت لتعويض ما فاتنا (خلال فترة عدم الاستقرار).

”ربما نقدم أداء طيبًا لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإصلاح الأمور ذهنيًا، واستعادة الوحدة والارتباط بين اللاعبين، نبذل مجهودًا للبقاء معًا، وتجنب أن يكون لكل فرد في التشكيلة أجندته الخاصة“.

ويستضيف توتنهام منافسه ساوثهامبتون في الدوري الممتاز يوم السبت ودعا بوكيتينو فريقه إلى الهدوء للعودة إلى طريق الانتصارات.

وقال: ”نمر بفترة صعبة لكننا سنواصل العمل لإيجاد حلول.

”في هذه اللحظات نحتاج إلى تصفية الذهن والهدوء. نعكف على إيجاد حلول وكل ما نحتاجه بعض الوقت“.