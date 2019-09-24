كولشيستر ضد توتنهام .. الجماهير تقتحم أرض الملعب احتفالًا بالفوز التاريخي (فيديو)‎

اجتاحت جماهير كولشيستر الإنجليزي ملعب مباراة فريقها أمام توتنهام، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وخسر توتنهام من مضيفه كولشيستر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وفور صعود كولشيستر اجتاحت الجماهير ملعب المباراة فرحًا بالفوز التاريخي، حيث انتزع فريق كولشيستر بطاقة العبور إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة المحلية.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها كولشيستر لصالحه بنتيجة 4-3.