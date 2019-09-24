آرسنال يكتسح نوتينغهام فورست بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

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في مباراة ثانية ضمن الدور ذاته، خسر ستوك سيتي من مضيفه كرولي تاون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-5 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء