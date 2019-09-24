آرسنال يكتسح نوتينغهام فورست بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

آرسنال يكتسح نوتينغهام فورست بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

عبر فريق آرسنال، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، واكتسح ضيفه نوتينغهام فورست بخماسية نظيفة ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية.

أنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه البرازيلي غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 31.

وأضاف آرسنال أربعة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عبر روب هولدينق و جوزيف ويلوك و ريس نيلسون و مارتينيلي في الدقائق 71 و77 و84 و90.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته، خسر ستوك سيتي من مضيفه كرولي تاون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-5 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

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