آرسنال يقلب الطاولة على استون فيلا ويخطف فوزًا مثيرًا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تحدى آرسنال النقص العددي الذي عانى منه أمام ضيفه أستون فيلا، ليقلب تأخره 1 – 2 إلى فوز مثير 3 – 2، في سادس مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أستون فيلا البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه جون ماكجين في الدقيقة 20، قبل أن تتضاعف معاناة أرسنال، الذي اضطر إلى العب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أينسلي مايتلاند في الدقيقة 41.

ورغم النقص العددي أحرز نيكولاس بيبي هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، لكن ويسلي موراييس أعاد التقدم سريعًا لأستون فيلا في الدقيقة 60.

وانتفض آرسنال في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل كالوم تشامبريس والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 81 و84.

ورفع آرسنال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط أمام أستون فيلا، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

الدوري الانجليزي | ارسنال 3 × 2 استون فيلا | هدف الثالث ارسنال عن طريق اوبامينغ من فاول رااائع ???????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/IDqQgjzCj9 — Follow me : @if24hd__ (@CS1A1) September 22, 2019

الدوري الانجليزي | ارسنال 2 × 2 استون فيلا | هدف التعادل ارسنال عن طريق تشامببرز HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/V7ZQbisOPJ — Follow me : @if24hd__ (@CS1A1) September 22, 2019

[ Video ]

الدوري الانجليزي | ارسنال 1 × 2 استون فيلا | هدف الثاني استون فيلا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/SNTn49OwL9 — Follow me : @if24hd__ (@CS1A1) September 22, 2019