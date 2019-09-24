مانشستر سيتي يعبر بريستون نورث ويتأهل بسهولة إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

تأهل فريق مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بريستون نورث ايند بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

بادر السيتي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20 عن طريق رحيم سترلينج.

وفي الوقت الذي بحث فيه أصحاب الديار عن التعادل، أضاف البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وازدادت الإثارة حيث نجح السيتي في إحراز الهدف الثالث بالنيران الصديقة عبر ريان ليدسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

ولم تنجح محاولات أصحاب الأرض والجمهور في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لينتزع السيتي بطاقة العبور لثمن النهائي.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز ساوثهامبتون على بورتمسوث برباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها تغلب ليستر سيتي على لوتن تاون، بينما فاز إيفرتون على شيفيلد وينزداي بهدفين دون رد لتتأهل الفرق الفائزة إلى ثمن النهائي.