فوستر حارس واتفورد: مانشستر سيتي سيسجل 10 أهداف في مباراة واحدة قريبًا

يؤمن بن فوستر، حارس واتفورد، إن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مستوى مبهر لن يجعله ينتظر طويلًا قبل أن يسجل عشرة أهداف في مباراة واحدة.

وكان فوستر في الجانب الخاسر عندما حقق سيتي نتيجة قياسية في مباراة بالدوري الممتاز في استاد الاتحاد حيث فاز حامل اللقب 8-صفر على واتفورد، يوم السبت.

وبعد أن استقبل خمسة أهداف في 18 دقيقة فقط، كان فوستر يخشى أن الأسوأ لم يأت بعد مع سعي سيتي لتعويض هزيمة مفاجئة أمام نوريتش سيتي في مباراته السابقة.

وأبلغ فوستر وسائل إعلام بريطانية: ”تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول شيء مذهل. من الإنجاز كحارس مرمى أن تأتي إلى هنا وتستقبل هدفًا واحدًا أو اثنين.

”سيفعلون ذلك، سيسجلون تسعة أو عشرة أهداف قريبًا“.

وأضاف: ”كانت هناك لحظات مرعبة. كان من الممكن رؤيتهم وهم يخترقون دفاعنا ويصنعون الفرص أمام أعيننا. لم يكن الأمر لطيفًا على الإطلاق. بكل أمانة كان من الممكن أن تزيد النتيجة على عشرة أهداف“.

وأحرز فريق المدرب بيب غوارديولا حتى الآن 24 هدفًا في ست مباريات بالدوري هذا الموسم، وهو ما يزيد بسبعة أهداف على ليفربول المتصدر و20 على واتفورد متذيل الترتيب.