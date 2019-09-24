مانشستر يونايتد يتلقى خبرًا سارًا قبل مباراة روتشديل في كأس الرابطة

ألمح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن لاعب الوسط بول بوغبا سيعود إلى تشكيلة الفريق في مباراته، غدًا الأربعاء، أمام روتشديل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وغاب بوغبا عن يونايتد منذ التعادل 1-1 أمام ساوثامبتون في 31 أغسطس آب؛ بسبب إصابة في الكاحل، لكنه يأمل في استعادة كامل لياقته قبل مواجهة أرسنال في الدوري الممتاز، يوم الإثنين.

وأبلغ سولشاير موقع النادي على الإنترنت: ”سيشارك لعدة دقائق أمام روتشديل لكنه سيكون جاهزًا تمامًا أمام أرسنال“.

وغاب ميسون جرينوود عن الهزيمة، يوم الأحد، في الدوري أمام وست هام يونايتد؛ بسبب التهاب اللوزتين، ويأمل اللاعب الشاب في العودة إلى التشكيلة أمام روتشديل.

وسيغيب لوك شو المصاب في عضلات الفخذ الخلفية وأنطوني مارسيال المصاب في الفخذ، عن مواجهة الغد.

ويواجه ماركوس راشفورد كذلك خطر الغياب؛ بعد إصابته أعلى الفخذ في الهزيمة 2-صفر أمام وست هام.

وقد يعود أنخيل جوميس وتاهيث تشونج إلى التشكيلة أمام روتشديل، بعد مشاركتهما الأولى الكاملة أمام أستانة في الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي، بينما قد يشارك جيسي لينجارد أساسيًا لأول مرة منذ أكثر من شهر؛ بعد تعافيه من وعكة صحية.

واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل مخيب وحصد ثماني نقاط فقط في ست مباريات، ليحتل المركز الثامن في الدوري.