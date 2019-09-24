مفاجآت في التشكيل الأسوأ لعام 2019 (إنفوغرافيك)

وضعت صحيفة “ ماركا “ الإسبانية استفتاء على صفحتها الإلكترونية لاختيار الأسوأ في موسم 2018-2019 بعد حفل الفيفا الذي خصص للأفضل ”the best ”.

وتعتبر النسخة الحالية هي الثالثة التي تنظمها الصحيفة الإسبانية الشهيرة.

واختارت ماركا تشكيلا شهد عدة مفاجآت بوجود بعض الأسماء الكبيرة للغاية في عالم الساحرة المستديرة، وضم التشكيل:

الحارس الألماني لويس كاريوس لاعب فريق بيشكتاش

وفي الدفاع الفرنسي لايفن كورزاوا لاعب باريس سان جيرمان والإنجليزي فيل جونز لاعب مانشستر يونايتد والألماني شكودرن موستافي لاعب آرسنال والسويسري ستيفان ليختشتاينر وهو دون فريق حاليًا.

وفي وسط الميدان اختارت الصحيفة البرتغالي ريناتو سانشيز المعار من بايرن ميونخ لفريق ليل والبرازيلي فليب كوتينيو المعار من برشلونة لبايرن ميونخ ومواطنه فريد لاعب مانشستر يونايتد.

واختارت الصحيفة في الهجوم الهولندي كوينسي بروميس لاعب أياكس والتشيلي ألكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان الحالي والغاني كريستيان أتسو لاعب تشيلسي المعار لنيوكاسل.

وطرحت الصحيفة الاستفتاء على أسوء اللاعبين في الخطوط الثلاثة، ففي حراسة المرمى ضمت للألماني كاريوس كلاً من الأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس ريال سوسيداد المعار حاليًا لمونبيلييه الفرنسي والبوسني أسمير بيغوفيتش حارس كارباخ أغدام ( أذربيجان ).