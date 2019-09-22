ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة (صورة)

تجاوز ريال مدريد كبوة السقوط المخزي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال الأسبوع الماضي 0-3 بتحقيق فوز صعب على حساب مضيفه إشبيلية بهدف نظيف اليوم الأحد، في ختام الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الهدف لهدافه الفرنسي كريم بنزيما الذي ارتقى لعرضية من داني كارباخال في اليمين وأسكنها في الاتجاه المعاكس للحارس التشيكي توماس فاتشليك.

وحقق الميرينغي أمرًا لم يحدث منذ 4 أعوام على هذا الملعب، محققًا الانتصار الأول له، بعد 4 خسائر متتالية، منذ مباراة الدور الثاني في موسم (2014-15) وتحديدًا في 2 مايو(أيار) 2015 عندما فاز (2-3).

ولحق الريال بهذا الهدف بأتلتيك بيلباو في صدارة الليغا برصيد 11 نقطة لكليهما، مع تفوق الفريق الباسكي بفارق هدف وحيد.

أما الفريق الأندلسي، فتجرع مرارة الخسارة الأولى له هذا الموسم، بعد 3 انتصارات وتعادل، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط يحتل بها المركز الخامس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: