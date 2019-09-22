كريم بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية ويقاسم بيلباو صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

أحرز كريم بنزيما هدفًا بضربة رأس ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر في ضيافة إشبيلية ليتقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ونجح ريال في التعافي سريعًا من الهزيمة المذلة بثلاثية دون رد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وسجل بنزيما الهدف أمام فريق يولن لوبتيجي، مدرب ريال السابق، بعدما قابل كرة عرضية من داني كاربخال ووضعها برأسه قوية في المرمى في الدقيقة 64.

ووضع خافيير هرنانديز مهاجم أشبيلية، ولاعب ريال السابق، الكرة في الشباك قرب النهاية لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل ليحقق ريال انتصاره الأول في ملعب سانشيز بيزخوان في خمسة مواسم.

وبات رصيد ريال 11 نقطة من خمس مباريات ويتقاسم القمة مع أتليتك بيلباو بينما تراجع أشبيلية، الذي كان يتصدر المسابقة قبل بداية الجولة، إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند عشر نقاط.